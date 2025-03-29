Эрлинг Холанд остается главной звездой Манчестер Сити. Несмотря на кризис у манкунианцев норвежец продолжает штамповать голы и тянуть клуб в Лигу чемпионов.

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Нападение на маскота

Впрочем, в ближайшее время у Эрлинга могут возникнуть проблемы с законом. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun, Холанда обвиняют в избиении женщины.

Согласно информации от источника, норвежец ударил сзади по затылку маскота Манчестер Сити после одного из матчей. Им как раз и работала женщина, которая пожаловалась на футболиста.

Она утверждает, что сначала подумала будто в нее попал мяч. Она почувствовала тошноту и резкую боль в голове. Однако позже женщина узнала правду и решила подать заявление на Холанда в полицию. Правда, как клуб, так и правоохранители стали на сторону футболиста.

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Полиция установила, что Эрлинг действовал в шутку и без злого умысла. А Манчестер Сити вообще заявил, что на камерах наблюдения не увидели этот инцидент. Более того, в клубе утверждают, что эта женщина не является сотрудником "голубых".

Ранее сообщалось, что Холанду покорилось невероятное достижение в АПЛ. В текущем сезоне футболист забил 29 голов в 39-ти матчах. За девять туров до финиша АПЛ Манчестер Сити идет пятым, отставая от зоны Лиги чемпионов на один балл.