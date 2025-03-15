Эрлинг Холанд отметился результативным действием в игре чемпионата Англии. Более того, норвежский голеадор установил уникальный рекорд элитного дивизиона страны, сообщает 24 канал со ссылкой на Sqwuaka.

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Что покорилось Холанду

Форвард Манчестер Сити на 11-й минуте матча против Брайтона открыл счет. Норвежский нападающий уверенно пробил с 11-метровой отметки, что помогло ему установить рекорд в АПЛ.

Эрлинг Холанд стал первым игроком в истории турнира, который совершил 100 голевых действий. Уникальность достижения заключается в том, что норвежец пересек эту отметку меньше, чем за 100 матчей, что не удавалось никому.

Холанду понадобилось всего 94 матча в Английской Премьер-лиге. Всего форвард "горожан" имеет в своем активе 84 забитых мяча и 16 результативных передач в чемпионате.

Интересно. Бывшему нападающему Ньюкасла Алану Ширеру понадобилось 100 матчей, чтобы пересечь отметку в 100 результативных действий в Английской Премьер-лиге.

В текущей кампании Эрлинг Холанд сыграл в 38 матчах за Манчестер Сити в официальных турнирах. На счету норвежского голеадора 28 голов и 4 ассиста.