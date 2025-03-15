Ерлінг Голанд відзначився результативною дією у грі чемпіонату Англії. Ба більше, норвезький голеадор встановив унікальний рекорд елітного дивізіону країни, повідомляє 24 канал із посиланням на Sqwuaka.

Читайте також Попереду тільки Венгер і Фергюсон: тренер Миколенка увійшов в історію АПЛ

Що підкорилось Голанду

Форвард Манчестер Сіті на 11-й хвилині матчу проти Брайтона відкрив рахунок. Норвезький нападник впевнено пробив з 11-метрової позначки, що допомогло йому встановити рекорд в АПЛ.

Ерлінг Голанд став першим гравцем в історії турніру, який зробив 100 гольових дій. Унікальність досягнення полягає у тому, що норвежець перетнув цю позначку менше, ніж за 100 матчів, що не вдавалось нікому.

Голанду знадобилось всього 94 матчі в Англійській Прем'єр-лізі. Всього форвард "містян" має у своєму активі 84 забитих м'ячі та 16 результативних передач у чемпіонаті.

Цікаво. Колишньому нападнику Ньюкасла Алану Ширеру знадобилось 100 матчів, щоб перетнути позначку у 100 результативних дій в Англійській Прем'єр-лізі.

У поточній кампанії Ерлінг Голанд зіграв у 38 матчах за Манчестер Сіті в офіційних турнірах. На рахунку норвезького голеадора 28 голів та 4 асисти.