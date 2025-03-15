Для шотландского специалиста такое признание стало уже одиннадцатым в карьере. По количеству полученных наград лучшего тренера месяца он вышел на третье место в истории лиги, сообщает 24 Канал со ссылкой на OptaJoe.

Читайте также Виейра высказался об игре Малиновского после двух ассистов в матче Серии А

Выдающийся показатель

Большее количество побед в этой номинации одерживали только легендарные Арсен Венгер и сэр Алекс Фергюсон. В их коллекции таких наград 15 и 27 соответственно.

Отметим, что под руководством Дэвида Мойеса Эвертон, за которых выступает защитник сборной Украины Виталий Миколенко, в феврале не проиграл ни одного матча. "Ириски" набрали девять очков в пяти поединках АПЛ – две победы и три ничьи.

К слову. Эта награда стала первой для шотландского тренера с марта 2013 года. Лучшим игроком февраля был признан вингера Ливерпуля Мохаммеда Саллаха.

Сейчас Эвертон располагается на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ. Свой следующий поединок подопечные Мойеса проведут 15 марта дома против Вест Хэма. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.