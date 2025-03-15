Украинец отметился двумя красивыми результативными передачами на Фабио Миретти. Они помогли "грифонам" одержать победу со счетом 2:1.

Читайте также В Италии высоко оценили перформанс Малиновского, который отдал два ассиста

Что говорил тренер Дженоа после матча

На после матчевой пресс-конференции главный тренер Дженоа Патрик Виейра оценил триумф своей команды, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW. В частности, он отметил важную роль Руслана Малиновского в завоевании положительного результата.

"Сегодня мы сыграли очень хорошо, дисциплинированно. Синергия с болельщиками помогла нам победить, я горжусь тем, что мы сегодня сделали.

Мы хорошо поработали на этой неделе, важно знать качество игрока. Малиновский имеет качество отдавать передачи, как он это сделал сегодня. Миретти умеет идти вперед, мы работали над этим всю неделю, и для команды это хорошо".

Справка. В нынешнем сезоне Руслан Малиновский провел 8 поединков за Дженоа во всех турнирах. В них он записал себе в актив три ассиста.

Отметим, что после 29 туров "грифоны" располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Серии А. Свой следующий матч они проведут 29 марта против Ювентуса.