Українець відзначився двома красивими результативними передачами на Фабіо Міретті. Вони допомогли "грифонам" здобути перемогу з рахунком 2:1.

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Що казав тренер Дженоа після матчу

На після матчевій пресконференції головний тренер Дженоа Патрік Вієйра оцінив тріумф своєї команди, повідомляє 24 Канал із посилання на TMW. Зокрема, він відзначив важливу роль Руслана Маліновського у здобутті позитивного результату.

"Сьогодні ми зіграли дуже добре, дисципліновано. Синергія з уболівальниками допомогла нам перемогти, я пишаюся тим, що ми сьогодні зробили.

Ми добре попрацювали на цьому тижні, важливо знати якість гравця. Маліновський має якість віддавати передачі, як він це зробив сьогодні. Міретті вміє йти вперед, ми працювали над цим весь тиждень, і для команди це добре".

Довідка. У нинішньому сезоні Руслан Маліновський провів 8 поєдинків за Дженоа в усіх турнірах. У них він записав собі в актив три асисти.

Зазначимо, що після 29 турів "грифони" розташовуються на 12-й сходинці в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч вони проведуть 29 березня проти Ювентуса.