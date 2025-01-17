Холанд подписал новый контракт с МанСити после эпического обращения к соперникам: креативное видео

Эрлинг Холанд в 2022 году перешел из Боруссии Дортмунд в Манчестер Сити. В последнее время ходило немало слухов относительно его будущего, но теперь поставлены все точки над "і".

Норвежский форвард подписал новое соглашение с действующим чемпионом Англии. Стороны договорились о продлении сотрудничества до 2034 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Манчестер Сити.

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Что известно о новом контракте

Перед тем, как поставить подпись под новым контрактом, звезда "горожан" обратился к защитникам АПЛ. Холанд извинился перед ними, что им еще долго придется иметь с ним дело.

"Дорогие защитники, я размышлял над последними несколькими годами, которые мы провели вместе. Как и в любых отношениях, у нас были взлеты и падения, высоты и низины. Это естественно. Да, у нас были свои противостояния. Но вы подталкивали меня быть лучшей версией себя, когда вспыхивали эмоции.

Нам всем иногда нужно расслабиться. Так или иначе, в последнее время ходит много слухов. Я понимаю. Иногда вы не хотите, чтобы я был рядом. Но я думаю, что мы нужны друг другу. Другими словами, вы дополняете меня. Поэтому все, что я могу сказать, это "извините". Я здесь, чтобы остаться", – сказал Холанд.

Обращение Холанда к защитникам перед подписанием контракта: смотрите видео

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, норвежский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком в истории Манчестер Сити, а также в договоре прописана сумма отступных. Точной информации относительно ее размера нет, однако "это очень высокие цифры".

К слову. По данным TBR Football, Эрлинг Холанд будет зарабатывать 500 тысяч фунтов в неделю без учета бонусов и имиджевых прав.

Отметим, что в нынешнем сезоне Эрлинг Холанд провел 28 матчей, в которых забил 21 гол и отдал один ассист. За время выступлений в футболке "горожан" он завоевал шесть трофеев.