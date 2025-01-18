Эрлинг Холанд подписал новое соглашение с Манчестер Сити, сроком на 9,5 лет. Новый контракт рассчитан до 2034 года, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу Манчестер Сити.

Читайте также "Новый Марадона" покинул Наполи: ПСЖ оформил топ-трансфер звездного игрока Серии А

Эмоции Холанда от нового соглашения

Норвежец очень рад что подписал новый контракт и может с нетерпением ждать, когда сможет провести еще больше времени в этом клубе.

Манчестер Сити – особый клуб, полон фантастических людей с удивительными болельщиками, и это именно та среда, которая помогает раскрыть лучшее из каждого,

– рассказал Холанд.

Также он поблагодарил Пепа Гвардиолу, тренерскому штабу и партнерам по команде, которые сделали его пребывание в клубе особенным.

"Я хочу продолжать развиваться, работать, чтобы становиться лучшим, и делать все возможное, чтобы помочь нам достичь большего успеха в будущем", – добавил Эрлинг Холанд.

Отметим, что норвежский футболист в сезоне-2024/2025 сыграл 28 матчей за Манчестер Сити, в котором забил 21 гол и отдал одну результативную передачу.