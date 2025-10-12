В субботу, 11 октября, состоялись поединки квалификационного раунда к чемпионату мира-2026 по футболу. В одном из них сборная Норвегии дома принимала Израиль.

Хозяева разгромили соперников со счетом 5:0. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, для которого эта игра стала особенной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opta.

Какое достижение покорилось Холанду?

Старт матча неудачно сложился для нападающего Манчестер Сити, который на четвертой минуте не реализовал пенальти из-за сейва Даниэля Перца. Однако вратарь заблаговременно вышел с линии ворот, поэтому 11-метровый удар норвежец перебил, но не забил и во второй раз – снова на высоте оказался голкипер.

Однако это не вывело форварда из равновесия и он выдал великолепный перформанс. Холанд записал в свой актив хет-трик, который позволил ему установить фантастическое достижение.

Норвежец в поединке против Израиля пересек отметку в 50 голов в футболке сборной. Для этого ему понадобилось всего 46 матчей.

Ранее никому не удавалось так быстро забить полсотни мячей в составы национальных команд. В частности, он с большим запасом опередил лучших форвардов современности, таких как Харри Кейн (71 поединок), Роберт Левандовски (90), Лионель Месси (107) и Криштиану Роналду (114).

Холанд сделал хет-трик в матче Норвегия – Израиль: видеообзор матча

Также Эрлинг Холанд продолжил свою голевую серию в матчах за клуб и сборную, которая составляет уже десять матчей. Он обновил лучший результат в карьере по этому показателю и повторил достижение Лионеля Месси, которому дважды такое удавалось – в 2010 и 2013 годах.

К слову. В сентябре норвежец забил пять мячей в поединке против Молдовы. Он завершился со счетом 11:1 и стал самым крупным поражением в истории для наших соседей.

Напомним, что накануне Холанд установил также рекорд и клубного футбола. Он стал игроком, которому понадобилось меньше всего матчей для того, чтобы забить 50 голов в Лиге чемпионов. По данным Transfermarkt, сейчас норвежец занимает общее девятое место в гонке бомбардиров в истории этого турнира.

Что известно о карьере Эрлинга Холанда?