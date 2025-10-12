Однако есть и те, кто привык к старым названиям и почему-то за них держится. В частности, такой случай произошел в Жмеринской общине Винницкой области, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Деколонизация.Украина.
Почему решили не менять название улицы?
Там нашли интересную причину, чтобы не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы. Она названа в честь советского маршала Родиона Малиновского.
Изменить название должны были бы в рамках процесса декоммунизации, но этого так пока и не произошло. В местной общине заявили, что эта улица не имеет никакого отношения к советскому военачальнику, а названа якобы в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.
В селе Почапинцы Жмеринского района Винницкой области переименование улицы Малиновского обсуждено на заседании рабочей группы от 16.01.2023 года и поставлено под сомнение необходимость переименования в связи с замечанием старосты Почапинецкого старостинского округа о происхождении названия в честь украинского футболиста Руслана Малиновского,
– говорится в ответе секретаря городского совета Вадима Кожуховского.
Отметим, что в комментариях под заметкой пользователи справедливо заметили, что эта улица имела такое название еще до рождения игрока сборной Украины. Также они указали, что у футболиста и маршала фамилии пишутся по-разному:
- А что они скажут на счет того, что Малиновского или вообще не было, когда эту улицу так назвали, или он был маленьким ребенком на то время?
- Маршал Малиновский – через "И", футболист Малиновский – через "І". Две разные фамилии.
- Руслан Малиновский еще не родился, а улица уже была. Вот предтечи, вот заранее назвали, подумали, какие молодцы. Ванги, не иначе.
- Что только не придумают совкодр**еры.
К слову. Накануне Руслан Малиновский стал героем матча Исландия – Украина (3:5) в отборе на чемпионат мира-2026. Он отметился дублем и благодаря этой победе "сине-желтые" поднялись на второе место в группе D.
Отметим, что следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут 13 октября. Соперником будет сборная Азербайджана.
Что известно о Руслане Малиновском?
- Уроженец Житомира является воспитанником донецкого Шахтера, но за первую команду "горняков" так и не дебютировал.
- В течение карьеры выступал за Зарю, Севастополь, Генк, Аталанту и Марсель, а ныне играет за Дженоа.
- По данным Transfermarkt, с 2015 года является игроком сборной Украины. В составе "сине-желтых" провел 67 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
- Имеет один трофей – чемпион Бельгии в сезоне-2018/2019.