Однако есть и те, кто привык к старым названиям и почему-то за них держится. В частности, такой случай произошел в Жмеринской общине Винницкой области, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Деколонизация.Украина.

Почему решили не менять название улицы?

Там нашли интересную причину, чтобы не переименовывать улицу Малиновского в селе Почапинцы. Она названа в честь советского маршала Родиона Малиновского.

Изменить название должны были бы в рамках процесса декоммунизации, но этого так пока и не произошло. В местной общине заявили, что эта улица не имеет никакого отношения к советскому военачальнику, а названа якобы в честь футболиста сборной Украины Руслана Малиновского.

В селе Почапинцы Жмеринского района Винницкой области переименование улицы Малиновского обсуждено на заседании рабочей группы от 16.01.2023 года и поставлено под сомнение необходимость переименования в связи с замечанием старосты Почапинецкого старостинского округа о происхождении названия в честь украинского футболиста Руслана Малиновского,

– говорится в ответе секретаря городского совета Вадима Кожуховского.

Отметим, что в комментариях под заметкой пользователи справедливо заметили, что эта улица имела такое название еще до рождения игрока сборной Украины. Также они указали, что у футболиста и маршала фамилии пишутся по-разному:

А что они скажут на счет того, что Малиновского или вообще не было, когда эту улицу так назвали, или он был маленьким ребенком на то время?

Маршал Малиновский – через "И", футболист Малиновский – через "І". Две разные фамилии.

Руслан Малиновский еще не родился, а улица уже была. Вот предтечи, вот заранее назвали, подумали, какие молодцы. Ванги, не иначе.

Что только не придумают совкодр**еры.

К слову. Накануне Руслан Малиновский стал героем матча Исландия – Украина (3:5) в отборе на чемпионат мира-2026. Он отметился дублем и благодаря этой победе "сине-желтые" поднялись на второе место в группе D.

Отметим, что следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут 13 октября. Соперником будет сборная Азербайджана.

Что известно о Руслане Малиновском?