Проте є й ті, хто звик до старих назв і чомусь за них тримається. Зокрема, такий випадок стався у Жмеринській громаді на Вінниччині, повідомляє 24 Канал із посиланням на видання Деколонізація.Україна.

Читайте також Україна – Азербайджан: о котрій годині розпочнеться матч відбору на ЧС-2026 з футболу

Чому вирішили не змінювати назву вулиці?

Там знайшли цікаву причину, щоб не перейменовувати вулицю Маліновського в селі Почапинці. Вона названа на честь радянського маршала Родіона Малиновського.

Змінити назву мали б у рамках процесу декомунізації, але цього так поки й не сталося. У місцевій громаді заявили, що ця вулиця не має жодного відношення до радянського воєначальника, а названа нібито на честь футболіста збірної України Руслана Маліновського.

У селі Почапинці Жмеринського району Вінницької області перейменування вулиці Маліновського обговорено на засіданні робочої групи від 16.01.2023 року та поставлено під сумнів необхідність перейменування у зв’язку із зауваженням старости Почапинецького старостинського округу про походження назви на честь українського футболіста Руслана Маліновського,

– йдеться у відповіді секретаря міської ради Вадима Кожуховського.

Зазначимо, що в коментарях під дописом користувачі слушно зауважили, що ця вулиця мала таку назву ще до народження гравця збірної України. Також вони вказали, що у футболіста та маршала прізвища пишуться по-різному:

А що вони скажуть на рахунок того, що Маліновського або взагалі не було, коли цю вулицю так назвали, або він був маленькою дитиною на той час?

Маршал Малиновський – через И, футболіст Маліновський – через І. Два різні прізвища.

Руслан Малиновський ще не народився, а вулиця вже була. Ото предтечі, ото заздалегідь назвали, подумали, які молодці. Ванги, не інакше.

Що тільки не вигадають совкодр**ери.

До слова. Напередодні Руслан Маліновський став героєм матчу Ісландія – Україна (3:5) у відборі на чемпіонат світу-2026. Він відзначився дублем і завдяки цій перемозі "синьо-жовті" піднялися на друге місце у групі D.

Зазначимо, що наступний матч підопічні Сергія Реброва проведуть 13 жовтня. Суперником буде збірна Азербайджану.

Що відомо про Руслана Маліновського?