Соперником "сине-желтых" станет Азербайджан. Это будет домашний матч для нашей сборной, сообщает 24 Канал.
Когда начнется игра Украина – Азербайджан?
Он состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Очное противостояние между командами состоится 13 октября.
Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок австрийская бригада судей во главе с Себастьяном Гишамером.
Ему будут помогать ассистенты Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертым арбитром станет Вальтер Альтман, а судьями VAR будут Мануэль Шуттенгрубер и Кристиан-Петру Чокирка.
К слову. У группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Франция и Исландия. Именно матчами с ними подопечные Сергея Реброва завершать отборочный этап. Они состоятся 13 и 16 ноября соответственно.
Напомним, что это будет уже второй поединок между Украиной и Азербайджаном в отборе на предстоящее мировое первенство. В Баку команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.
По данным Transfermarkt, сборные ранее трижды противостояли друг другу. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – одна победа и две ничьи (баланс голов 7:1).
Какова ситуация в группе D после трех туров?
- Сборная Украины после поражения Франции (0:2) неожиданно сыграла вничью с Азербайджаном (1:1), а в предыдущем поединке одолела Исландию (5:3). "Сине-желтые" сейчас занимают второе место в турнирной таблице, имея четыре очка в активе.
- Лидером прогнозируемо является Франция, которая одержала три победы. Исландия набрала три зачетных балла, а замыкает квартет Азербайджан с одним очком.
- Победитель группы напрямую выйдет на ЧМ-2026, а команды, занявшие вторые места – будут играть в раунде плей-офф, где для выхода в основную часть турнира надо будет одолеть двух соперников.