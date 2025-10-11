Соперником "сине-желтых" станет Азербайджан. Это будет домашний матч для нашей сборной, сообщает 24 Канал.

Когда начнется игра Украина – Азербайджан?

Он состоится в польском Кракове на стадионе "Краковия". Очное противостояние между командами состоится 13 октября.

Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени. По данным УЕФА, обслужит этот поединок австрийская бригада судей во главе с Себастьяном Гишамером.

Ему будут помогать ассистенты Роланд Ридель и Сантино Шрайнер. Четвертым арбитром станет Вальтер Альтман, а судьями VAR будут Мануэль Шуттенгрубер и Кристиан-Петру Чокирка.

К слову. У группе D также соревнуются за выход на ЧМ-2026 Франция и Исландия. Именно матчами с ними подопечные Сергея Реброва завершать отборочный этап. Они состоятся 13 и 16 ноября соответственно.

Напомним, что это будет уже второй поединок между Украиной и Азербайджаном в отборе на предстоящее мировое первенство. В Баку команды не определили сильнейшего, сыграв вничью со счетом 1:1.

По данным Transfermarkt, сборные ранее трижды противостояли друг другу. Сейчас минимальное преимущество имеют "сине-желтые" – одна победа и две ничьи (баланс голов 7:1).

Какова ситуация в группе D после трех туров?