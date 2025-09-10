Хозяева продолжили свою успешную серию, одержав пятую подряд победу в отборе к ЧМ-2026. Они сделали это очень эффектно, разгромив гостей со счетом 11:1, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Рожденный ползать летать не сможет": легенда Динамо оценил игру сборной Украины с Азербайджаном

Как Норвегия разгромила Молдову?

В этом матче Норвегия закрыла вопрос о победителе уже на 11-й минуте, поведя с разницей в два мяча. Чрезвычайную эффективность в игре продемонстрировал наиболее звездный игрок "викингов" Эрлинг Холанд.

Он забил пять голов, к которым добавил еще две результативные передачи. Благодаря такому перформансу форвард Манчестер Сити стал самым результативным игроком в европейском отборе мирового первенства в течение одного поединка за последние 48 лет.

Последний раз пять или более мячей забивал Ханс Кранкль за сборную Австрии. Он записал в свой актив шесть голов в ворота Мальты в 1977 году.

Также стоит отметить полузащитника сборной Норвегии Тело Осгора. Он вышел на замену на 64-й минуте и отметился четырьмя забитыми мячами.

Смотрите видеообзор матча Норвегия – Молдова

Важно. Для Молдовы это поражение стало крупнейшим в истории. Ранее наши соседи наиболее разгромно проигрывали Дании со счетом 0:8 в отборе на ЧМ-2022.

Напомним, что в этот день также играла и сборная Украины. Подопечные Сергея Реброва не смогли переиграть Азербайджан, расписав ничью 1:1.

Что известно о выступлениях Холанда за сборную Норвегии?