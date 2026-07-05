Его сменил Эрве Ренар, который не смог исправить положение. Поэтому уже после двух матчей его тоже уволили, пишет 24 Канал.

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Почему Тунис уволил Эрве Ренара?

Руководство сборной Туниса, казалось, решило, что назначение прямо посреди группового этапа тренера, который не готовил команду к турниру и вообще ранее не работал с этими футболистами, должно каким-то волшебным образом вывести команду в плей-офф.

Но чуда не произошло: после поражения от Швеции со счетом 1:5, которое произошло еще под руководством Сабри Лямуши, уже с Эрве Ренаром "орлы Карфагена" уступили Японии 0:4 и Нидерландам 1:3. Украинские болельщики с грустью отмечали, что с таким Тунисом мы бы точно вышли из группы, если бы квалифицировались на "Мундиаль" вместо шведов.

Почему-то дождавшись завершения 1/16 финала, федерация Туниса объявила, что Ренар уходит с поста. Он провел во главе команды всего 18 дней.

Как Ренар отреагировал на отставку?

Француз воспринял новость об увольнении очень дипломатично: заявил, что искренне благодарит руководство тунисского футбола за возможность принять участие в чемпионате мира-2026, а также назвал свой опыт во главе команды "незабываемым". На прощание Ренар пожелал африканской сборной прогресса и написания новых страниц в ее истории.

Чем известен Эрве Ренар?

Француз является специалистом по работе с довольно экзотическими, а особенно африканскими сборными – в свое время он успел возглавить Замбию, Анголу, Кот-д'Ивуар и Марокко. Дважды выигрывал Кубок африканских наций.

Последним его местом работы перед Тунисом была сборная Саудовской Аравии, с которой он должен был ехать на чемпионат мира, но неожиданно был уволен.

Кандидатура Эрве Ренара фигурировала в слухах о возможном назначении на должность главного тренера сборной Украины.