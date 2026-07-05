На його місце прийшов Ерве Ренар, який не зміг врятувати ситуацію. Тож вже після двох матчів йому теж вказали на двері, пише 24 Канал.

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Чому Туніс звільнив Ерве Ренара?

Боси збірної Тунісу, здавалося, вирішили, що призначення просто посеред групового етапу наставника, який не готував команду до турніру і взагалі раніше не працював з цими футболістами, має якимось магічним чином вивести команду до плей-оф.

Але дива не сталося: після поразки Швеції 1:5, яка відбулася ще під керівництвом Сабрі Лямуші, вже з Ерве Ренаром "орли Карфегену" поступилися Японії 0:4 і Нідерландам 1:3. Українські вболівальники сумно говорили, що з таким Тунісом ми б точно вийшли з групи, якби кваліфікувалися на Мундіаль замість шведів.

Навіщось зачекавши до завершення 1/16 фіналу, федерація Тунісу оголосила, що Ренар йде з посади. Він провів на чолі команди лише 18 днів.

Як Ренар відреагував на відставку?

Француз сприйняв новину про звільнення дуже дипломатично: заявив, що щиро дякує керівництву тунісського футболу за можливість взяти участь у чемпіонаті світу-2026, а також назвав свій досвід на чолі команди "незабутнім". На прощання Ренар побажав африканській збірній прогресу та написання нових сторінок її історії.

Чим відомий Ерве Ренар?

Француз є спеціалістом з роботи з доволі екзотичними, а особливо африканськими збірними – він свого часу встиг очолити Замбію, Анголу, Кот-д'Івуар і Марокко. Двічі вигравав Кубок африканських націй.

Останнім його місцем роботи перед Тунісом була збірна Саудівської Аравії, з якою він мав би їхати на Мундіаль, але несподівано був звільнений.

Кандидатура Ерве Ренара фігурувала у чутках щодо можливого призначення на посаду головного тренера збірної України.