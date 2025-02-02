Эспаньол – Реал 1:0

Гол: Ромеро, 80.

В чемпионате Испании 2024-2025 проходят матчи 23 тура в эти выходные. На вечер субботы, 1 февраля, была вынесена игра с участием Реала, который пришел в гости к Эспаньолу, сообщает 24 Канал.

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Неожиданная осечка

"Бланкос" нарастили отрыв от Атлетико и Барселоны благодаря четырем подряд победам в Ла Лиге. Подопечные Анчелотти имели все шансы продолжить свою успешную серию против аутсайдера сезона.

Уже традиционно тренер оставил Андрея Лунина на скамейке запасных, отдав предпочтение Тибо Куртуа. А на 15-ой минуте Реал был вынужден остаться без основного центрбека Рюдигера, который получил травму.

Однако на рисунок игры это не повлияло, Реал ожидаемо захватил инициативу и создал немало моментов у ворот хозяев. Кипер Эспаньола совершил семь сейвов после ударов Беллингема, Мбаппе и Себальоса.

У каталонцев же долгое время был лишь один удар в сторону ворот Куртуа. Хозяева сделали ставку на удержание нулевой ничьей, однако под занавес игры получили супершанс в контратаке.

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Эль-Хилали прорвался в штрафную мадридцев и навесил на дальнюю штангу. Там никто не успел накрыть Ромеро, который слета пробил Куртуа. Реал бросился делать камбэк, но каталонцы устояли.

Победа позволила Эспаньолу выбраться из зоны вылета и оказаться на 17-м месте. Реал же после поражения еще больше обострил борьбу за чемпионство. Атлетико отстает всего на одно очко, Барселона же отстает на семь баллов при матче в запасе.