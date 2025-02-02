Еспаньол – Реал 1:0

Гол: Ромеро, 80.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 проходять матчі 23 туру цими вихідними. На вечір суботи, 1 лютого, була винесена гра за участі Реала, який завітав у гості до Еспаньола, повідомляє 24 Канал.

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Несподівана осічка

"Бланкос" наростили відрив від Атлетіко та Барселони завдяки чотирьом поспіль перемогам у Ла Лізі. Підопічні Анчелотті мали всі шанси продовжити свою успішну серію проти аутсайдера сезону.

Вже традиційно тренер залишив Андрія Луніна на лаві запасних, віддавши перевагу Тібо Куртуа. А на 15-ій хвилині Реал був змушений залишитися без основного центрбека Рюдігера, який отримав травму.

Проте на малюнок гри це не вплинуло, Реал очікувано захопив ініціативу та створив чимало моментів біля воріт господарів. Кіпер Еспаньола здійснив сім сейвів після ударів Беллінгема, Мбаппе та Себальоса.

У каталонців же довгий час був лише один удар у бік воріт Куртуа. Господарі зробили ставку на втримання нульової нічиєї, проте під завісу гри отримали супершанс у контратаці.

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Ель-Хілалі прорвався у карний майданчик мадридців та навісив на дальню стійку. Там ніхто не встиг накрити Ромеро, який зльоту пробив Куртуа. Реал кинувся робити камбек, але каталонці встояли.

Перемога дозволила Еспаньолу вибратися із зони вильоту та опинитися на 17-му місці. Реал же після поразки ще більше загострив боротьбу за чемпіонство. Атлетіко відстає всього на одне очко, Барселона ж відстає на сім балів при матчі в запасі.