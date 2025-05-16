Эспаньол помешал Барселоне праздновать чемпионство в Ла Лиге: курьезное видео

В четверг, 15 мая, состоялся 36-й тур Ла Лиги. В одном из матчей испанского элитного дивизиона Эспаньол встретился с Барселоной в каталонском дерби.

"Сине-гранатовые" одолели "попугаев" со счетом 2:0 и досрочно завоевали трофей чемпионата Испании. После матча игроки "блаугранс" радовались победе, но их празднованию помешал стадион гостей, сообщает 24 канал.

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Выгнали игроков с поля

После свистка о завершении матча от главного рефери игроки Барселоны начали праздновать победу в Ла Лиге прямо на поле. Эспаньол испортил радость заядлого соперника.

На стадионе решили резко включить систему полива газона. Из-за чего игроки "сине-гранатовых" вынуждены были продолжить празднование в раздевалке.

Эспаньол включил систему полива газона: смотрите видео

Напомним, что для Барселоны этот трофей испанской Ла Лиги стал 28-м в истории клуба. Впереди только главный соперник Реал – 36 кубков.