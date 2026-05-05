Клуб Миколенко эпично приблизил Арсенал к чемпионству, остановив Манчестер Сити

За три тура до финиша чемпионата Англии Манчестер Сити снова оказался в роли того, кто догоняет и ждет ошибки соперника. Все из-за ужасного результата матча со скромным Эвертоном.

Украинец Виталий Миколенко и его партнеры по команде сделали огромный подарок для лондонского Арсенала. Все могло закончиться еще лучше для "канониров", но "горожане" все же продемонстрировали характер, пишет 24 Канал.

Как сыграли Эвертон и Манчестер Сити в 35 туре АПЛ?

Вынесенная на понедельник встреча начиналась так, как будто у команды Пепа Гвардиолы не должно быть особых проблем. Эвертон, хоть и прыгнул в этом сезоне из борьбы за выживание в зону соревнования за еврокубки, но звезд с неба до сих пор не хватает.

"Ириски" ушли на перерыв, минимально уступая из-за гола Жереми Доку. Но во втором тайме произошло удивительное: дубль Тирно Барри и гол Джейка О'Брайена отправили Сити в глубокий нокдаун. При счете 3:1 в пользу хозяев шокированные и разъяренные болельщики начали покидать гостевой сектор новой арены в Ливерпуле. А вот это зря.

Эрлинг Холанд быстро сократил отставание "горожан", а тот-таки Жереми Доку на 7-ой добавленной минуте вырвал для клуба из Манчестера эпическую ничью 3:3. Кто знает, возможно, именно этот один зачетный пункт впоследствии станет решающим в борьбе за чемпионство.

Как сыграл Виталий Миколенко?

Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле все регламентированные 90 минут. На своем левом фланге защитник противостоял Антуану Семеньо.

Статистический портал WhoScored оценил выступление украинца в твердые 6,5 баллов – в целом средняя оценка в команде, лучше, чем у голкипера Пикфорда и по меньшей мере трех партнеров. У нашего соотечественника 82% точных передач, две выигранные верховые дуэли, три отбора мяча и один выполненный угловой удар.

Какая теперь ситуация в чемпионской гонке АПЛ?

В турнирной таблице Манчестер Сити отстает от Арсенала на 5 очков, но имеет одну игру в запасе – перенесенный из-за участия "горожан" в Кубке Англии матч с соперниками донецкого Шахтера в Лиге конференций Кристал Пэлас. Потенциально команда Гвардиолы может быть позади "канониров" лишь на 2 пункта.

Кроме Пэлас, Сити до конца сезона сыграет с Брентфордом, Борнмутом и Астон Виллой. Все эти клубы сейчас в еврокубковой зоне, то есть легкой прогулки у манкунианцев точно не будет.

Календарь Арсенала зато значительно легче. Команде Артеты осталось испытать свои силы против Вест Хэма, Бернли и того-таки Кристал Пэлас.