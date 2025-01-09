Клиншит Миколенко: Эвертон стартовал с победы в Кубке Англии в день увольнения тренера

Мерсисайдский клуб переживает непростые времена и должен бороться за выживание в АПЛ. Впрочем смена тренера не помешала "ирискам" пройти Питерборо в Кубке.

Эвертон – Питерборо 2:0

Голы: Бету, 42, Ндиайе, 90+7 (пен).

В Кубке Англии 2024-2025 стартовала стадия 1/32 финала турнира. Именно с этого раунда начинают свой путь представители элитного дивизиона чемпионата, сообщает 24 Канал.

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Минимальная победа "ирисок"

На четверг, 9 января, была вынесена игра с участием Эвертона, который принимал аутсайдера третьего дивизиона Питерборо. Неожиданной новостью в день матча стало увольнение тренера "ирисок" Шона Дайча.

Поэтому мерсисайдцев на эту игру вывел экс-наставник молодежных команд Эвертона и легенда клуба Лейтон Бейнс. Уже традиционно в стартовом составе "ирисок" вышел Виталий Миколенко.

Эвертон довольно ожидаемо владел инициативой и имел больше шансов на гол. Впрочем реализация команды из Ливерпуля оставляет желать лучшего в течение сезона. Единственный гол во встрече "ириски" оформили перед перерывом благодаря Бету.

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А в компенсированное время счет удвоил Илиман Ндиайе с пенальти. Также в этой встрече могла произойти культовая дуэль отца и сына. За Питерборо выступает Тайлер Янг, который является сыном Эшли Янга из Эвертона.

Таким образом команда Миколенко одерживает победу в первом же матче после увольнения Дайча. Отметим, что в АПЛ Эвертону светит борьба за выживание, поскольку команда занимает 16 место и опережает опасную зону всего на один балл.