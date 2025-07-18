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18 июля, 13:42
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Бывшая пятая ракетка мира неожиданно объявила о завершении карьеры

Егор Торяник
Основні тези
  • Эжени Бушар, бывшая пятая ракетка мира, объявила о завершении карьеры в возрасте 31 года.
  • Последним турниром для теннисистки станет WTA 1000 в Канаде, который пройдет с 27 июля по 7 августа.

Эжени Бушар появилась в медийном пространстве с важным сообщением. Бывшая пятая ракетка мира объявила о завершении профессиональной карьеры в теннисе.

Канадская теннисистка решила покинуть теннис в возрасте 31 года. Спортсменка появится на корте на домашнем турнире в Монреале, после чего завершит карьеру, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Эжени Бушар.

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Бушар попрощалась с теннисом

Эжени Бушар в своем инстаграме опубликовала прощальное сообщение. Канадская теннисистка сообщила о завершении карьеры и прикрепила несколько фотографий, в частности из детства и выдающихся моментов за время выступлений.

Ты будешь знать, когда наступит время. Для меня это сейчас. Завершение там, где все началось: Монреаль,
– написала Бушар.

Последним турниром в профессиональной карьере теннисистки Эжени Бушар станет WTA 1000 в Канаде. "Тысячник" в Монреале начнется 27 июля и продлится до 7 августа.

Достижения Бушар в теннисе

  • В 2014 году Эжени Бушар вышла в финал Уимблдона, в котором уступила Петре Квитовой.
  • В том же году Бушар выиграла титул турниров серии WTA в Нюрнберге.
  • Канадская теннисистка в свое время занимала пятое место в мировом рейтинге.

Ранее сообщали, что Солана Сьерра установила исторический рекорд на Уимблдоне. Аргентинская теннисистка впервые выступила на престижном турнире в Великобритании.