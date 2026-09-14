Спортсменка с острой диареей добежала до "золота" и вызвала международный скандал

Йоанна Ветшик стала победительницей соревнований Hyrox в Пекине, но ее триумф обернулся международным скандалом. Спортсменка продолжила гонку после острого приступа диареи.

Инцидент вызвал возмущение среди других участников, которым после этого пришлось пользоваться загрязненным оборудованием. Организаторы соревнований впоследствии признали, что не справились с ситуацией должным образом, сообщает BBC.

Что произошло во время соревнований

20-летняя австралийка Йоанна Ветшик считается одной из сильнейших представительниц HYROX – дисциплины, сочетающей бег и функциональные упражнения. В апреле спортсменка установила мировой рекорд в женском одиночном разряде в Варшаве, преодолев дистанцию за 54 минуты 25 секунд.

В Пекине Ветшик выступала в элитной возрастной категории 16–24 года. Она финишировала первой с результатом 1:01:23.

Однако во время прохождения дистанции у спортсменки случился острый приступ недержания кишечника. Следы попали не только на ее одежду и ноги, но и на оборудование, которым должны были пользоваться другие участники – в частности, гребной тренажер, сани и медболы.

Несмотря на это, австралийка не прервала выступление и завершила гонку. После финиша она даже опубликовала фотографию под капельницей, которую впоследствии удалила.

Инцидент быстро вышел за пределы спортивного сообщества. Участники соревнований заявляли, что им пришлось соприкасаться с загрязненным инвентарем и покрытием. Некоторые утверждали, что из-за этого спортсмены даже поскальзывались во время бега.

Hyrox признал ошибку и пообещал изменить правила

Особое возмущение вызвало то, что судьи позволили Ветшик продолжить выступление. Ведь правила Hyrox предусматривают наказание за гораздо менее серьезные нарушения – в частности, за плевание, высморкание носа без платка, мусор или неправильное использование воды.

После волны критики соучредитель Hyrox Мориц Фюрсте публично извинился перед всеми, кто пострадал от инцидента. Он признал, что организация "не справилась с ситуацией так, как должна была", и пообещал усовершенствовать процедуры проведения соревнований.

В Hyrox также заявили, что у них есть протоколы на случай биологического загрязнения и медицинских чрезвычайных ситуаций. Однако на этот раз, по словам организаторов, возникла непредвиденная ситуация, из-за которой правила оказались недостаточно четкими.

Скандал также вызвал дискуссию о границах спортивного героизма. Подобные физиологические проблемы случаются у спортсменов, занимающихся выносливостью: например, марафонстка Паула Редклифф в 2005 году останавливалась во время Лондонского марафона из-за необходимости сходить в туалет, а впоследствии выиграла забег.

Ранее в этом году китайская марафонстка Ли Мэйчжэнь попала в заголовки газет после того, как пересекла финишную прямую марафона на озере Хэншуй с менструальной кровью на ногах.