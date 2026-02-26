Йоханнес Бё подчеркивает, что немецкие тренировки до сих пор базируются на традиционных методах и значительно отстают от инновационных практик, которые внедряет Франция. Об этом сообщает ski-nordique.

Что сказал Йоханнес Бё?

Для обладателя Кубка мира это спортивное фиаско стало настоящей трагедией для всего биатлонного сообщества, ведь Германия традиционно считается ее историческим центром.

Я очень разочарован немцами. Ни женщины, ни мужчины не оправдали ожиданий. Норвегия и Франция сейчас в значительной степени доминируют в рейтинге, и грустно видеть, что Германия получает только бронзу, поскольку это важная страна для биатлона. Биатлон там чрезвычайно популярен. Для нас важно видеть Германию на пьедестале,

– говорит олимпиец.

Он считает, что без существенных реформ Германия не сможет снова занять ведущие позиции.

Абсолютно необходимы изменения в Германии, чтобы она вернулась на прежний уровень, потому что мы знаем, что она имеет потенциал для этого,

– сказал Йогеннес Бё.

Как прошли соревнования по биатлону на Олимпиаде-2026?

В первой гонке – смешанной эстафете 4×6 километров – золото выиграла Франция, серебро – Италия, бронзу – Германия, сообщает ESPN.

У женщин в индивидуальной гонке (15 километров) золото – Жюлия Симон (Франция), серебро – Лу Жанмонно (Франция), бронзу – Лора Христова (Болгария).

У мужчин в индивидуальной гонке (20 километров) победил Йоган-Олав Ботн (Норвегия), серебро – Эрик Перро (Франция), бронзу – Стурла Гольм Легрейд (Норвегия).

В спринтах: мужчины – золото Квентин Фийон Майе (Франция), женщины – Марен Киркеиде (Норвегия).

В гонке преследования (12.5 километров) победил Мартин Понсилуома (Швеция), серебро – Стурла Гольм Легрейд, бронзу – Эмильен Жаклен (Франция).

Как Украина выступила в биатлоне на Олимпиаде?