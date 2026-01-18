При этом в составе дончан поиграло немало футболистов с громким именем. Одним из таких стал сын легендарного Йоханна Кройфа, который недавно напомнил о себе, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Аякса.
Кем будет работать сын Кройфа?
Уже более 15-ти лет Йорди Кройф занимается тренерской и административной работой. Теперь же экс-футболист получил новую работу у себя на Родине.
Кройф-младший стал новым техническим директором Аякса. Контракт с амстердамским клубом рассчитан на два года, до июня 2028-го.
Что известно о Йорди Кройфе?
Последним местом работы Йорди была сборная Индонезии, где он стал стратегическим советником в феврале 2025 года. Ранее он занимал аналогичную должность и в Барселоне.
Во время игровой карьеры Кройф-младший выступал за Барселону, Манчестер Юнайтед, Сельту, Алавес, Эспаньол, Валлетту и донецкий Металлург. В составе украинского клуба хавбек выступал с 2006 по 2008 годы, оформив один гол в 33-х матчах.
Кроме того, Йорди тренировал Маккаби Тель-Авив, Чунцинь Лифань, сборную Эквадора и Шэньчжэнь. Напомним, что недавно без работы остался легендарный Марко ван Бастен.
Каким был отец Йорди Кройфа?
- Отец Йорди Кройфа был одним из лучших футболистов в истории. Знаменитый Йоханн построил себе яркую карьеру в 70-е годы, зажегшись в составе Аякса и Барселоны.
- Кройф-старший помог амстердамцам выиграть 18 трофеев, в том числе три Кубка европейских чемпионов подряд. Также Йоган трижды становился обладателем Золотого мяча, это достижение смогли превзойти лишь Лионель Месси и Криштиану Роналду.
- Также Кройф зажег и со сборной Нидерландов, помог ей стать серебряным призером ЧМ-1974 и бронзовым на Евро-1976. В 48-ми матчах за "оранжевых" он забил 33 гола согласно данным Transfermarkt.
- После завершения карьеры Кройф-старший потренировал Аякс и Барселону, а с последней даже выиграл Кубок чемпионов. В 2016 году легендарный нападающий скончался в возрасте 68 лет из-за рака легких.