На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоялся один из самых захватывающих забегов конькобежцев – масс-старт. Здесь никто не ожидал, что 40-летний Йоррит Бергсма сможет оторваться от младших соперников и удержать лидерство до самого финиша, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Расплакался и поднял на руки: известный боксер поздравил главную красавицу Олимпиады с "золотом"
Как победил Бергсма?
Вместо того, чтобы держаться в основной группе, голландец решил уйти в ранний отрыв уже на старте дистанции. Этот риск оказался успешным – соперники так и не смогли уменьшить гандикап, который он создал в первых кругах.
Датский конькобежец Виктор Хальд Торуп финишировал вторым, тогда как итальянец Андреа Джованнини получил бронзу.
На последних кругах Бергсма имел настолько значительное преимущество, что позволил себе сбавить ход и даже махать трибунам, празднуя победу. Этот успех стал его вторым олимпийским золотом в карьере.
Феерическая победа 40-летнего нидерландца: смотреть видео
Самый возрастной чемпион
Йоррит Бергсма не только получил золотую медаль, но и установил новый возрастной рекорд. Он стал самым возрастным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте в истории Игр, опередив предыдущие достижения, которые держались почти столетие, пишет timesunion.
До этого возрастной рекорд среди мужчин принадлежал финскому конькобежцу Класу Тунбергу, который в 1928 году выиграл золото в 34 года.
Предыдущие успехи Бергсмы
- Бергсма – олимпийский чемпион Олимпиады-2014 в Сочи. Тогда он победил на дистанции 10 000 метров.
- Также в его активе несколько медалей чемпионатов мира на отдельных дистанциях и в командной гонке.
- Кроме того, он считается одним из сильнейших стайеров своего поколения, ведь специализируется именно на длинных дистанциях, где нужны выносливость и тактическое мышление.