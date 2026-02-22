На Олімпіаді-2026 в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо відбувся один із найзахопливіших забігів ковзанярів – мас-старт. Тут ніхто не очікував, що 40-річний Йорріт Бергсма зможе відірватися від молодших суперників і утримати лідерство до самісінького фінішу, повідомляє 24 Канал.

Як переміг Бергсма?

Замість того, щоб триматися в основній групі, нідерландець вирішив піти в ранній відрив вже на старті дистанції. Цей ризик виявився успішним – суперники так і не змогли зменшити гандикап, який він створив у перших колах.

Данський ковзаняр Віктор Хальд Торуп фінішував другим, тоді як італієць Андреа Джованніні здобув бронзу.

На останніх колах Бергсма мав настільки значну перевагу, що дозволив собі зменшити хід і навіть махати трибунам, святкуючи перемогу. Цей успіх став його другим олімпійським золотом у кар’єрі.

Феєрична перемога 40-річного нідерландця: дивитися відео

Найстарший чемпіон

Йорріт Бергсма не лише здобув золоту медаль, а й встановив новий віковий рекорд. Він став найстаршим олімпійським чемпіоном у ковзанярському спорті в історії Ігор, випередивши попередні досягнення, які трималися майже століття, пише timesunion.

До цього віковий рекорд серед чоловіків належав фінському ковзанярю Класу Тунбергу, який у 1928 році виграв золото у 34 роки.

Попередні успіхи Бергсми