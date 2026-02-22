"Дедушка" пришел к финишу первым: нидерландский конькобежец установил возрастной рекорд Олимпиады

В масс-старте на зимних Играх в Милане 40-летний нидерландский конькобежец удивил всех и выиграл золотую медаль. Соперники не смогли догнать ветерана после его молниеносного отрыва на старте.

На Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо состоялся один из самых захватывающих забегов конькобежцев – масс-старт. Здесь никто не ожидал, что 40-летний Йоррит Бергсма сможет оторваться от младших соперников и удержать лидерство до самого финиша, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Расплакался и поднял на руки: известный боксер поздравил главную красавицу Олимпиады с "золотом"

Как победил Бергсма?

Вместо того, чтобы держаться в основной группе, голландец решил уйти в ранний отрыв уже на старте дистанции. Этот риск оказался успешным – соперники так и не смогли уменьшить гандикап, который он создал в первых кругах.

Датский конькобежец Виктор Хальд Торуп финишировал вторым, тогда как итальянец Андреа Джованнини получил бронзу.

На последних кругах Бергсма имел настолько значительное преимущество, что позволил себе сбавить ход и даже махать трибунам, празднуя победу. Этот успех стал его вторым олимпийским золотом в карьере.

Феерическая победа 40-летнего нидерландца: смотреть видео

Самый возрастной чемпион

Йоррит Бергсма не только получил золотую медаль, но и установил новый возрастной рекорд. Он стал самым возрастным олимпийским чемпионом в конькобежном спорте в истории Игр, опередив предыдущие достижения, которые держались почти столетие, пишет timesunion.

До этого возрастной рекорд среди мужчин принадлежал финскому конькобежцу Класу Тунбергу, который в 1928 году выиграл золото в 34 года.

Предыдущие успехи Бергсмы