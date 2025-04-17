Игра завершилась боевой ничьей со счетом 2:2. Во время матча произошел инцидент с участием игрока мюнхенской Баварии, сообщает 24 канал.

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Ужасное поведение

Йосип Станишич попал в скандал во время матча Интер – Бавария в четвертьфинале Лиги чемпионов. Хорватский центрбек мюнхенцев толкнул болбоя на глазах тысячи болельщиков.

Инцидент произошел в компенсированное время матча, когда Бавария пыталась забить гол, чтобы хотя бы перевести игру в экстратайм. Станишич побежал вбрасывать аут, но мяч не полетел к нему, поэтому он разозлился и толкнул болбоя со стула.

Станишич толкнул болбоя: смотрите видео

В итоге Бавария не смогла сравнять счет в двухматчевом противостоянии с Интером. Миланский клуб победил мюнхенцев 4:3 по сумме двух матчей и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против Барселоны.