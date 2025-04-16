Интер – Бавария 2:2

Гол: Мартинес, 58, Павар, 61 – Кейн, 52, Дайер, 76

В первом четвертьфинальном матче Интер на "Альянц-Арене" вырвал победу у Баварии (2:1). Несмотря на поражение команда Венсана Компани сохраняла неплохие шансы выйти в следующий раунд, пишет 24 Канал.

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Нервный матч в Милане

Главный тренер "нерадзурри" Симоне Индзаги решил не рисковать и сыграть надежно в обороне, надеясь на быстрые контратаки. В такой ситуации игрокам Баварии было достаточно сложно пробиться к воротам Зоммера.

В первом тайме неплохие шансы изменить цифры на табло были у игроков Баварии Майкла Олисе, ветерана Томаса Мюллера и Лероя Сане. Однако защита миланцев успешно нейтрализовала все угрозы. На перерыв команды ушли при ничейном результате, который устраивал хозяев.

Бавария боролась до конца

После отдыха активнее заиграли подопечные Индзаги. Лишь благодаря мастерству голкипера "пивоваров" Урбига ворота удалось сохранить "сухими".

Защита Интера дала трещину на 52-й минуте. Гарри Кейн оказался на ударной позиции и пробил в нижний левый угол ворот. Англичанин реализовал свой первый стопроцентный момент в матче.

Видео гола Кейна

"Нерадзурри" очень быстро восстановили паритет. После розыгрыша углового капитан Интера Лаутаро Мартинес выиграл верховую борьбу и вторым касанием с близкого расстояния попал в ворота.

Видео гола Мартинеса

На волне успеха подопечные Индзаги увеличили преимущество. Очередной стандарт принес результат чемпиону Италии. После подачи углового Павар ударом головой забил своей бывшей команде.

Видео гола Павара

Игра пошла на встречных курсах. Бавария не собиралась отдавать победу Интеру. На 76-й минуте счет стал ничейным. Эрик Дайер выиграл верховую борьбу и пробил мимо голкипера.

Видео гола Дайера

Нервные качели продолжались до финального свистка. В конце концов Интер сохранил ничейный счет – 2:2. Благодаря победе в первом матче в следующий раунд вышел чемпион Италии.

В полуфинале команда Симоне Индзаги встретится с Барселоной.