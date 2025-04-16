Інтер – Баварія 2:2

Гол: Мартінес, 58, Павар, 61 – Кейн, 52, Даєр, 76

У першому чвертьфінальному матчі Інтер на "Альянц-Арені" вирвав перемогу в Баварії (2:1). Попри поразку команда Венсана Компані зберігала непогані шанси вийти в наступний раунд, пише 24 Канал.

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Нервовий матч у Мілані

Головний тренер "нерадзуррі" Сімоне Індзагі вирішив не ризикувати та зіграти надійно в обороні, сподіваючись на швидкі контратаки. У такій ситуації гравцям Баварії було досить складно пробитися до воріт Зоммера.

У першому таймі непогані шанси змінити цифри на табло були у гравців Баварії Майкла Олісе, ветерана Томаса Мюллера та Лероя Сане. Однак захист міланців успішно нейтралізував усі загрози. На перерву команди пішли за нічийного результату, який влаштовував господарів.

Баварія боролася до кінця

Після відпочинку активніше заграли підопічні Індзагі. Лише завдяки майстерності голкіпера "пивоварів" Урбіга ворота вдалося зберегти "сухими".

Захист Інтера дав тріщину на 52-й хвилині. Гаррі Кейн опинився на ударній позиції та пробив у нижній лівий кут воріт. Англієць реалізував свій перший стовідсотковий момент у матчі.

Відео голу Кейна

"Нерадзуррі" дуже швидко відновили паритет. Після розіграшу кутового капітан Інтера Лаутаро Мартінес виграв верхову боротьбу та другим дотиком з близької відстані поцілив у ворота.

Відео голу Мартінеса

На хвилі успіху підопічні Індзагі збільшили перевагу. Черговий стандарт приніс результат чемпіону Італії. Після подачі кутового Павар ударом головою забив своїй колишній команді.

Відео голу Павара

Гра пішла на зустрічних курсах. Баварія не збиралася віддавати перемогу Інтеру. На 76-й хвилині рахунок став нічийним. Ерік Даєр виграв верхову боротьбу та пробив повз голкіпера.

Відео голу Даєра

Нервові гойдалки тривали до фінального свистка. Зрештою Інтер зберіг нічийний рахунок – 2:2. Завдяки перемозі у першому матчі в наступний раунд вийшов чемпіон Італії.

У півфіналі команда Сімоне Індзагі зустрінеться з Барселоною.