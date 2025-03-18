Бывший тренер сборной Украины дал совет Довбику, назвав его большой недостаток

Артем Довбик проводит дебютный сезон в итальянском футболе. Он является лучшим бомбардиром Ромы, однако все равно получает немало критики в свой адрес.

Мнением относительно выступлений форварда "волков" поделился бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо, сообщает 24 Канал со ссылкой на Футбол 24. Он рассказал, чего не хватает уроженцу Черкасс для выхода на новый уровень.

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Совет от Сабо

По словам опытного специалиста, Артем Довбик должен стать более подвижным. Это поможет не только ему, но и Роме иметь больше голевых моментов.

"Довбик в играх, что я смотрел, нечасто встречается с мячом. Ему нужно больше двигаться, потому что на одном ощущении гола мяч не забьешь. Надо его искать, возвращаться назад, налево, направо.

За ним будут шагать соперники, появляться свободные зоны для других наших футболистов. Он сам должен освобождаться от опекунов, но этого не делает. И это очень плохо", – сказал Сабо.

Справка. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 38 матчей на клубном уровне. В них он отметился 15 голами и 4 ассистами.

Отметим, что сейчас форвард Ромы находится в расположении сборной Украины, которая готовится к поединкам плей-офф Лиги наций. Матчи против Бельгии состоятся 20 и 23 марта.