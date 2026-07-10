Киевляне не смогли обыграть румынский клуб в первом матче квалификации Лиги Европы. Выступление команды резко раскритиковал в эксклюзивном комментарии для 24 Канала бывший тренер и легенда Динамо Йожеф Сабо.

Что сказал Сабо?

Йожеф Сабо остался крайне разочарован игрой "Динамо" в первом матче стартового раунда квалификации Лиги Европы против Университати Клуж, который завершился без забитых голов – 0:0.

Бывший наставник киевлян заявил, что команда не продемонстрировала ни скорости, ни качества игры, а также раскритиковал футболистов за большое количество ошибок в передачах.

Эта румынская команда слабее "Динамо", но у киевлян ничего не получается. Каждая вторая передача – сплошной промах. Не понимаю, как собрали этих ребят. Я посмотрел первый тайм и половину второго, но это печальное зрелище. Плохие дела у "Динамо". У них нет ни скорости, ни чего-либо другого,

– заявил 86-летний эксперт.

Легенда клуба не верит в проход Динамо

Легенда "бело-синих" также сравнил игру киевлян с матчами чемпионата мира, отметив огромную разницу в темпе футбола. По его мнению, у команды нет шансов пройти даже нынешнего соперника.

После этой игры вечером смотрел французов на чемпионате мира – это совсем другие скорости. А наши стоят на месте и играют в футбол, да еще и не могут отдать точную передачу. Это невозможно. Очень плохая команда. Они не способны ни на что. Они не пройдут даже эту румынскую команду, однозначно. Хотя ее уровень тоже невысокий,

– отметил Йожеф Сабо.

Ответный матч между Динамо и Университатей Клуж определит, продолжат ли киевляне борьбу в квалификации Лиги Европы. Поединок состоится в четверг, 16 июля, в 20:30.