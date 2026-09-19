Сабо стал владельцем автомобиля, который считался признаком принадлежности к представителям власти. Во что бы то ни стало футболиста заставили от него отказаться, пишет 24 Канал.

Сабо и "Чайка"

Полузащитник в 60-х годах прошлого века считался одним из лучших хавбеков Советского Союза. Он внес существенный вклад в успехи как "Динамо", так и сборной СССР.

Футболистам часто давали призовые не деньгами, а дорогими подарками. Например, секретарь Компартии Украины Владимир Щербицкий после очередного завоеванного трофея выделил "Динамо" несколько "Волг" – автомобилей высокого класса по тогдашним меркам.

Но Йожеф Сабо решил выделиться: он за баснословные 19,5 тысяч рублей купил у польского посольства легендарный "членовоз" – "Чайку", которая была своего рода советским лимузином для высшего партийного руководства.

Интересно, что на своей машине футболист практически не ездил, большую часть времени она просто стояла в гараже. Но от гнева советских чиновников его это не спасло.

Почему Сабо заставили продать "Чайку"

Чиновники не могли допустить, чтобы у футболиста был такой же автомобиль, как у главных партийных деятелей: мол, он еще и в правительство на ней въедет! Поэтому на Сабо началось безумное давление с требованием избавиться от "Чайки".

К игроку приехал начальник ГАИ Киевской области и начал уговаривать его либо продать "членовоз", либо хотя бы снять с него номера. Сабо сначала не соглашался.

Но когда давление усилилось, и его лично начал убеждать заместитель Щербицкого Константин Продан, то динамовчанин уже не мог дальше сопротивляться. Он махнул рукой и сказал, чтобы забирали. В итоге "Чайка" оказалась в собственности оперной певицы из Армении, народной артистки.