Сабо став власником автомобіля, який вважався ознакою належності до представників влади. Правдами і неправдами футболіста змусили від нього відмовитися, пише 24 Канал.

Сабо і "Чайка"

Півзахисник у 60-х роках минулого століття вважався одним із найкращих хавбеків Радянського Союзу. Він зробив суттєвий внесок в успіхи як Динамо, так і збірної СРСР.

Футболістам часто давали призові не грошима, а дорогими подарунками. Наприклад, секретар Компартії України Володимир Щербицький після чергового здобутого трофея виділив на Динамо кілька "Волг" – автомобілів високого класу за тогочасними мірками.

Але Йожеф Сабо вирішив виокремитися: він за шалені 19,5 тисяч рублів купив у польського посольства легендарний "членовоз" – "Чайку", яка була таким собі радянським лімузином для найвищого партійного керівництва.

Цікаво, що на своїй автівці футболіст практично не їздив, більшу частину часу вона просто стояла у гаражі. Але від гніву радянських чинуш його це не врятувало.

Чому Сабо змусили продати "Чайку"

Чиновники не могли допустити, щоб у футболіста був такий само автомобіль, як у головних партійних діячів: мовляв, він ще в уряд на ній в'їде! Тому на Сабо розпочався шалений тиск з вимогою позбутися "Чайки".

До гравця приїхав начальник ДАІ Київської області і почав вмовляти його або продати "членовоз", або хоча б зняти з нього номери. Сабо спершу не погоджувався.

Але коли тиск зріс, і його особисто почав переконувати заступник Щербицького Костянтин Продан, то динамівець вже не міг далі чинити супротив. Він махнув рукою і сказав, щоб забирали. Зрештою "Чайка" опинилася у власності оперної співачки з Вірменії, народної артистки.