"Единственный кандидат": Сабо назвал тренера, который должен прийти в Динамо

Йожеф Сабо считает, что Динамо нужно опытный наставник, которое сможет сплотить команду. Легенда киевлян назвал единственного кандидата на эту должность и раскритиковал нынешний состав.

Поражение Динамо от Шахтера со счетом 0:3 в 1/8 Кубка Украины вновь обострило вопрос о будущем тренерского штаба столичного клуба. Исполняющий обязанности главного тренера Мацей Кендзьорек пока не убедил в своей способности вывести команду из кризиса, об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал 86-летний специалист.

Сабо назвал единственного кандидата на пост тренера Динамо

Легенда Динамо убежден, что киевлянам нужен специалист с большим опытом, который сможет навести порядок в раздевалке и сплотить футболистов.

Я думаю, что нужно менять тренера. Единственный кандидат – Маркевич. Не нужно, чтобы тренер был молодым, потому что он не сможет собрать команду. Нужно сплотить коллектив,

– заявил Сабо.

Бывший тренер киевлян также обратил внимание на финансовые возможности клуба. По его мнению, приглашение иностранного наставника сейчас маловероятно, ведь для этого нужны значительные средства.

В то же время Сабо считает, что проблемы Динамо не ограничиваются тренерским вопросом. Он критически оценил уровень игроков команды, подчеркнув, что без изменений в коллективе даже новому тренеру будет сложно добиться серьезных результатов.

Почему Маркевич не хочет возглавить Динамо

Несмотря на то, что Сабо видит в Мироне Маркевиче лучшего кандидата, сам опытный специалист, по словам легенды киевлян, не спешит принимать предложение столичного клуба.

Но Маркевич не хочет в Динамо, потому что он видит этих футболистов. У него возникает вопрос, что с ними делать. С этими футболистами далеко не уйдешь,

– пояснил Сабо.

Легенда Динамо не скрывает скептицизма по поводу поляка Мацея Кендзьорека, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, и считает, что киевлянам нужны серьезные изменения. Вместо этого президент клуба Игорь Суркис и лидер команды Андрей Ярмоленко положительно относятся к Кендзереку.