"Єдиний кандидат": Сабо назвав тренера, який має прийти у Динамо

Поразка Динамо від Шахтаря з рахунком 0:3 в 1/8 Кубка України знову загострила питання про майбутнє тренерського штабу столичного клубу. Виконувач обов'язків головного тренера Мацей Кендзьорек поки не переконав у своїй спроможності вивести команду з кризи, ексклюзивно для 24 Каналу розповів 86-річний фахівець.

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Сабо назвав єдиного кандидата на посаду тренера Динамо

Легенда Динамо переконаний, що киянам потрібен фахівець із великим досвідом, який зможе навести лад у роздягальні та об'єднати футболістів.

Я думаю, що треба міняти тренера. Єдиний кандидат – Маркевич. Не треба, щоб тренер був молодий, бо він не зможе зібрати команду. Треба згуртувати колектив– заявив Сабо.

Колишній тренер киян також звернув увагу на фінансові можливості клубу. На його переконання, запрошення іноземного наставника зараз малоймовірне, адже для цього потрібні значні кошти.

Водночас Сабо вважає, що проблеми Динамо не обмежуються тренерським питанням. Він критично оцінив рівень виконавців команди, наголосивши, що без змін у колективі навіть новому наставнику буде складно досягти серйозних результатів.

Чому Маркевич не хоче очолювати Динамо

Попри те, що Сабо бачить у Мироні Маркевичі найкращого кандидата, сам досвідчений фахівець, за словами легенди киян, не поспішає приймати пропозицію столичного клубу.

Але Маркевич не хоче в Динамо, тому що він бачить тих футболістів. У нього виникає питання, що з ними робити. З цими футболістами далеко не підеш– пояснив Сабо.

Легенда Динамо не приховує скепсису щодо поляка Мацея Кендзьорека, який нині виконує обов'язки головного тренера, та вважає, що киянам потрібні серйозні зміни. Натомість президент клубу Ігор Суркіс та лідер команди Андрій Ярмоленко прихильно ставляться до Кендзьорека.