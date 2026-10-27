"Единственный кандидат": Сабо назвал тренера, который должен прийти в Динамо

Поражение Динамо от Шахтера со счетом 0:3 в 1/8 Кубка Украины вновь обострило вопрос о будущем тренерского штаба столичного клуба. Исполняющий обязанности главного тренера Мацей Кендзьорек пока не убедил в своей способности вывести команду из кризиса, об этом эксклюзивно для 24 Канала рассказал 86-летний специалист.

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Сабо назвал единственного кандидата на пост тренера Динамо

Легенда Динамо убежден, что киевлянам нужен специалист с большим опытом, который сможет навести порядок в раздевалке и сплотить футболистов.

Я думаю, что нужно менять тренера. Единственный кандидат – Маркевич. Не нужно, чтобы тренер был молодым, потому что он не сможет собрать команду. Нужно сплотить коллектив– заявил Сабо.

Бывший тренер киевлян также обратил внимание на финансовые возможности клуба. По его мнению, приглашение иностранного наставника сейчас маловероятно, ведь для этого нужны значительные средства.

В то же время Сабо считает, что проблемы Динамо не ограничиваются тренерским вопросом. Он критически оценил уровень игроков команды, подчеркнув, что без изменений в коллективе даже новому тренеру будет сложно добиться серьезных результатов.

Почему Маркевич не хочет возглавить Динамо

Несмотря на то, что Сабо видит в Мироне Маркевиче лучшего кандидата, сам опытный специалист, по словам легенды киевлян, не спешит принимать предложение столичного клуба.

Но Маркевич не хочет в Динамо, потому что он видит этих футболистов. У него возникает вопрос, что с ними делать. С этими футболистами далеко не уйдешь– пояснил Сабо.

Легенда Динамо не скрывает скептицизма по поводу поляка Мацея Кендзьорека, который сейчас исполняет обязанности главного тренера, и считает, что киевлянам нужны серьезные изменения. Вместо этого президент клуба Игорь Суркис и лидер команды Андрей Ярмоленко положительно относятся к Кендзереку.