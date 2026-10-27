"Судья сделал игру": Йожеф Сабо раскритиковал арбитра после матча Шахтер – Динамо

Легенда Динамо Йожеф Сабо раскритиковал судейство в матче против Шахтера в Кубке Украины. Эксперт считает, что удаление Тараса Михавка сорвало игру киевлянам.

Донецкий Шахтер разгромил киевское Динамо со счетом 3:0 в матче 1/8 финала Кубка Украины. Йожеф Сабо эксклюзивно для 24 Канала проанализировал один из ключевых эпизодов встречи, произошедший в первом тайме.

Реакция на удаление Михавка

На 30-й минуте матча Михавко во время вброса аута отмахнулся от полузащитника Шахтера Очеретько. Главный арбитр встречи Копиевский не заметил эпизод, но после подсказки ассистента показал центральному защитнику Динамо прямую красную карточку.

Йожеф Сабо считает, что в таких обстоятельствах судья должен был более тщательно оценить ситуацию, прежде чем оставлять киевлян в меньшинстве.

Там должен был быть стопроцентный фол, чтобы удалять игрока. Непонятно, что он там сделал. В такой игре судьи должны давать красную карточку только за действительно грубый фол,

– заявил Сабо.

Легенда Динамо предположил, что Михавко мог задеть соперника, однако подчеркнул необходимость учитывать характер эпизода и обстоятельства матча.

В таких матчах нужно думать – удалять игрока или нет. Судья сделал игру,

– добавил бывший тренер киевлян.

Сабо объяснил, почему Динамо проиграло Шахтеру

По мнению Сабо, до удаления у Динамо были возможности навязать борьбу принципиальному сопернику. После того как команда осталась в меньшинстве, ситуация на поле кардинально изменилась.

Эксперт признал преимущество Шахтера, однако считает, что красная карточка существенно повлияла на ход встречи.

Шахтер сильнее, а тут еще удалили игрока Динамо – и вся игра была решена. Еще до матча было понятно, что Шахтер выиграет, но ведь не так. 30 минут была нормальная игра, киевляне пытались выходить в атаку, а после удаления Михавка все стало понятно,

– подытожил Сабо.

В итоге Шахтер пробился в четвертьфинал Кубка Украины. Еще одним участником этой стадии ранее стал Верес. Остальные матчи 1/8 состоятся завтра и послезавтра.