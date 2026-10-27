"Суддя зробив гру": Йожеф Сабо розніс арбітра після матчу Шахтар – Динамо

Донецький Шахтар розгромив київське Динамо з рахунком 3:0 у матчі 1/8 фіналу Кубка України. Йожеф Сабо ексклюзивно для 24 Каналу проаналізував один із головних епізодів зустрічі, який стався у першому таймі.

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Реакція на вилучення Михавка

На 30-й хвилині поєдинку Михавко під час вкидання ауту відмахнувся від півзахисника Шахтаря Очеретька. Головний арбітр зустрічі Копієвський не помітив епізоду, але після підказки асистента показав центрбеку Динамо пряму червону картку.

Йожеф Сабо вважає, що за таких обставин суддя мав ретельніше оцінити ситуацію перед тим, як залишати киян у меншості.

Там мав бути стовідсотковий фол, щоб видаляти гравця. Незрозуміло, що він там зробив. По такій грі судді мають давати червону картку тільки за дійсно грубий фол– заявив Сабо.

Легенда Динамо припустив, що Михавко міг зачепити суперника, однак наголосив на необхідності враховувати характер епізоду та обставини матчу.

В таких матчах треба думати – видаляти гравця чи ні. Суддя зробив гру– додав колишній тренер киян.

Сабо пояснив, чому Динамо програло Шахтарю

На думку Сабо, до вилучення Динамо мало можливості нав'язати боротьбу принциповому супернику. Після того як команда залишилася в меншості, ситуація на полі кардинально змінилася.

Експерт визнав перевагу Шахтаря, проте вважає, що червона картка суттєво вплинула на перебіг зустрічі.

Шахтар сильніше, а тут ще видалили гравця Динамо – і вся гра була зроблена. Ще до матчу було зрозуміло, що Шахтар виграє, але ж не так. 30 хвилин було нормальної гри, кияни намагалися виходити в атаки, а після вилучення Михавка все стало зрозуміло– підсумував Сабо.

У підсумку Шахтар пробився до чвертьфіналу Кубка України. Ще одним учасником цієї стадії раніше став Верес. Решта матчів 1/8 відбудуться завтра та післязавтра.