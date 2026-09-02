"Не знаю, что там делает тренер": Сабо назвал главную проблему Шахтера перед стартом ЛЧ

Йожеф Сабо высказался о проблемах Шахтера накануне старта в Лиге чемпионов. Легенда Динамо особо раскритиковал Арду Турана за постоянные изменения в составе.

Донецкий клуб недавно уступил Полесью со счетом 0:2 в матче УПЛ. На этом фоне Йожеф Сабо эксклюзивно для 24 Канала оценил перспективы "горняков" в самом престижном еврокубковом турнире.

Сабо не понимает решений Турана

Легендарный футболист и тренер Динамо считает, что одной из проблем Шахтера является отсутствие стабильности в выборе стартового состава. По словам Сабо, Арда Туран слишком часто меняет футболистов, в частности, не имея четкого набора сильнейших игроков.

Я не знаю, что там делает тренер. Он постоянно перетасовывает состав: то ставит бразильцев в основу, то не ставит. Должен быть костяк из лучших футболистов, тогда будет какой-то результат,

– сказал Сабо.

В то же время легенда Динамо не стал списывать "горняков" со счетов. По его мнению, у команды достаточно талантливых игроков, которые могут продемонстрировать качественный футбол на международной арене.

В любом случае надеемся на Шахтер. Там есть хорошие молодые бразильцы, способные показывать качественную игру,

– добавил Сабо.

Шахтер ждут Реал и Интер

"Горняки" в этом сезоне напрямую пробились в основной этап Лиги чемпионов. На этой стадии дончане сыграют сразу с восемью соперниками.

Первый матч "Шахтер" проведет 10 сентября на выезде против ПСВ. Далее команда Турана встретится с АЕКОм, Интером, Спортингом, Фенербахче, Слованом, Лейпцигом и Реалом.

Домашние матчи "горняки" будут проводить в Лондоне на "Стэмфорд Бридж" – домашней арене Челси. Завершающим матчем этапа лиги станет встреча с Реалом 27 января 2027 года.

Для выхода в плей-офф Шахтеру необходимо занять не ниже 24-го места. Топ-8 гарантирует прямой выход в 1/8 финала.

Напомним, ранее Йожеф Сабо раскритиковал главного тренера "Динамо" Игоря Костюка и заявил, что вратарю Вячеславу Суркису понадобится психологическая поддержка.