Йожеф Сабо много лет отдал родному Динамо и работе с национальной сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" обыграли россиян в Киеве и унизили их в Москве на глазах диктатора Путина, пишет 24 Канал.

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Продали страну и своих родителей

Опытный специалист не может простить украинских футболистов и тренеров, которые соблазнились на кровавые деньги агрессора. Самыми большими предателями Йожеф Йожефович считает своего бывшего одноклубника по киевскому Динамо Анатолия Бышовца и экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.

"Бышовец – однозначный предатель. Он киевлянин, украинец, динамовец, ему здесь все дали, он здесь, в Украине имя себе заработал. И потом закрылся, остался там в Москве. Я считаю таких людей вообще... Лучше промолчу. Если бы же один Бышовец таким был, так нет же.

Вот это падло из Донецка, Тимощук, еще хуже. Сидел бы себе уже тихо, так нет, он начинает еще оправдывать, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой великий футболист. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.

Продал свою страну, своих родителей, которым не сможешь приехать на кладбище и положить цветок, как их не станет", – рассказал Сабо в интервью Украинскому футболу.

Что известно о позиции Тимощука и Бышовца