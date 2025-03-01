Йожеф Сабо много лет отдал родному Динамо и работе с национальной сборной Украины. Под его руководством "сине-желтые" обыграли россиян в Киеве и унизили их в Москве на глазах диктатора Путина, пишет 24 Канал.
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Продали страну и своих родителей
Опытный специалист не может простить украинских футболистов и тренеров, которые соблазнились на кровавые деньги агрессора. Самыми большими предателями Йожеф Йожефович считает своего бывшего одноклубника по киевскому Динамо Анатолия Бышовца и экс-капитана сборной Украины Анатолия Тимощука.
"Бышовец – однозначный предатель. Он киевлянин, украинец, динамовец, ему здесь все дали, он здесь, в Украине имя себе заработал. И потом закрылся, остался там в Москве. Я считаю таких людей вообще... Лучше промолчу. Если бы же один Бышовец таким был, так нет же.
Вот это падло из Донецка, Тимощук, еще хуже. Сидел бы себе уже тихо, так нет, он начинает еще оправдывать, судиться с УАФ, рассказывать, что он такой великий футболист. Когда уехал в Германию, сидел там на скамейке, не играл.
Продал свою страну, своих родителей, которым не сможешь приехать на кладбище и положить цветок, как их не станет", – рассказал Сабо в интервью Украинскому футболу.
Что известно о позиции Тимощука и Бышовца
- Напомним, что Анатолий Тимощук после завершения игровой карьеры остался в России. В начале полномасштабной войны он не покинул страну-агрессора. Ему безразлична судьба бывших соотечественников, которых каждый день убивают российские ракеты и снаряды. Тимощук собирает средства для жителей Курской области и участвует в пропагандистских акциях.
- Анатолий Бышовец – коренной киевлянин. Всю футбольную карьеру он провел в киевском Динамо, где играл вместе с Йожефом Сабо. Звездный форвард, игрой которого восхищались миллионы болельщиков, даже снялся в фильме "Дед левого крайнего" (1973). В 1986 году после аварии на ЧАЭС Бышовец сбежал в Москву, где проживает по сей день. В начале войны поддержал Тимощука и осудил действия украинской власти.