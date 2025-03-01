После одного из матчей отбора на ЧЕ-2000 Йожеф Сабо встретился с Владимиром Путиным. Он рассказал, какие у него впечатления от этого, пишет 24 канал со ссылкой на Украинский футбол.

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Что Сабо думает о встрече с Путиным

Бывший тренер национальной команды отметил, что не общался с президентом России, а лишь пожал ему руку.

Пожал ему руку, этому гаду, и до сих пор отмыть не могу. Тогда он еще не был президентом России. Сказал: "Вот вы нас не пустили на чемпионат Европы...", но будто по-дружески,

– сказал Йожеф Сабо.

Отметим, что Йожеф Сабо был тренером национальной сборной Украины с 1996 до 1999 года. Впервые он тренировал сборную на двух матчах квалификации к ЧЕ-1996. Под руководством Сабо украинцы не потерпели ни одного поражения в отборочной группе на чемпионат Европы-2000.