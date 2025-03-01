Після одного з матчів відбору на ЧЄ-2000 Йожеф Сабо зустрівся з Владіміром Путіним. Він розповів, які у нього враження від цього, пише 24 канал з посиланням на Український футбол.

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Що Сабо думає про зустріч з Путіним

Колишній тренер національної команди зазначив, що не спілкувався з президентом Росії, а лише потис йому руку.

Тис йому руку, цьому гаду, і досі відмити не можу. Тоді він ще не був президентом Росії. Сказав: "От ви нас не пустили на чемпіонат Європи…", але ніби по-дружньому,

– сказав Йожеф Сабо.

Відзначимо, що Йожеф Сабо був тренером національної збірної України з 1996 до 1999 року. Вперше він тренував збірну на двох матчах кваліфікації до ЧЄ-1996. Під орудою Сабо українці не зазнали жодної поразки в відбірній групі на чемпіонат Європи-2000.