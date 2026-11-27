Adv

Сабо считает, что работа нового тренерского штаба пока не приносит положительных сдвигов. Почему это происходит, он объяснил сайту "Украинский футбол".

популярные видео

Что Сабо сказал о Динамо

Известный тренер, который также возглавлял Динамо, считает, что главной проблемой "бело-синих" является кадровая ситуация в команде.

Улучшений в игре Динамо нет, к сожалению. Ведь игроки все те же, да и слабоваты они. Откуда взяться прогрессу? То, что киевляне сейчас на третьем месте в УПЛ, – следствие осечек Шахтера и Полесья. Вот и все. Стечение обстоятельств– сказал Сабо.

Правда, специалист считает именно столичный клуб фаворитом в предстоящем матче УПЛ против Черноморца. По прогнозу Сабо, киевляне победят со счетом 2:0.

Отметим, что матч Динамо – Черноморец состоится в субботу, 28 ноября. Начало встречи запланировано на 13:00.

Каково турнирное положение Динамо

После 12 матчей в УПЛ подопечные Мацея Кендзёрека имеют в активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от действующего лидера Шахтера составляет 4 очка, но "горняки" сыграли на один матч больше.

В ходе еврокубковой кампании Динамо не сумело пробиться в основной раунд Лиги Европы или Лиги конференций.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности главного тренера "бело-синих" готов отпустить Джастина Лонвейка во время следующего трансферного окна.