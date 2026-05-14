Матч был интересен и с точки зрения турнирной таблицы: перед игрой Динамо занимало 4-е место, а Колос – 7-е, причем разница между ними составляла всего 2 очка. Бывший тренер Динамо Йожеф Сабо в комментарии для Sport UA высказал свое мнение относительно этой борьбы между киевским и ковалевским клубами.

Повлияла ли война на уровень УПЛ?

Легенда украинского футбола прокомментировал состояние национального чемпионата, отметив, что нынешние реалии значительно отличаются от прошлых лет.

Что я могу сказать. Если бы в лучшие годы чемпионатов Украины за высокие места соревновались Киев и Ковалевка, это был бы нонсенс (улыбается). Но сейчас совсем другие времена, в стране идет война, многие авторитетные украинские клубы либо исчезли с футбольной карты страны, либо ведут жалкое существование. Таковы сегодняшние реалии,

– отметил Сабо.

Поединок против Колоса совпал с знаменательной датой – 99-летием со дня основания столичного клуба.

Какие ранее заявления делал Сабо?

Он называл игру киевлян "глубоко кризисной" и отметил, что нынешний уровень команды не напоминает те времена, когда соперники боялись лишь одного имени Динамо.

Все ждут того Динамо, от которого когда-то все содрогались. Ныне этого и близко нет. Последний раз я наслаждался игрой команды еще при Валерии Лобановском. Думаю, пройдет немало лет, прежде чем мы снова увидим то прежнее Динамо,

– подчеркнул Сабо.

Эксперт также критически оценил состояние игроков, отметив отсутствие динамики и многочисленные ошибки на поле. Он выразил сомнение относительно шансов киевлян на финиш в призовой тройке. Единственным положительным моментом, может стать Кубок Украины: "Осталась единственная надежда на победу в Кубке Украины, чтобы хоть как-то скрасить нынешний сезон".