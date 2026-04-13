"Мою руку и она не отмывается": Сабо рассказал о рукопожатии с Путиным после матча в России
- В 1999 году после матча Украина-Россия, завершившегося со счетом 1:1, Йожеф Сабо встретился с Владимиром Путиным, который поздравил украинскую команду.
- Матч в Москве имел решающее значение для выхода на Евро-2000, но Украина в плей-офф уступила Словении и не прошла на турнир.
В 1999 году сборная Украины по футболу сыграла матч против национальной команды России. Впоследствии украинский тренер Йожеф Сабо вспоминал, что после игры в Москве он имел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Сабо отметил, что после игры между национальными сборными, которая закончилась со счетом 1:1, Путин посетил раздевалку украинской команды и поздравил ее тренеров. Об этом он сказал в интервью проекту "Футбольный диван".
Что сказал Сабо о встрече с Путиным?
По словам Сабо, после игры в раздевалку зашел Путин, и они пожали руки.
Я знаю Путина, я с ним здоровался. И с тех пор я мою руку, и она не отмывается. Тогда, когда мы сыграли 1:1, в раздевалку зашел Путин, я с ним поздоровался. С тех пор я мою руку, сукин он сын. Он тогда поблагодарил, думал, что Россия пройдет,
– вспоминает экстренер.
Он также добавил, что тогда Путин, по его мнению, выражал благодарность и верил в дальнейшие успехи российской команды.
Как проходили матчи отбора на Евро – 2000?
- По данным Википедии, матч между сборными Украины и России состоялся 9 октября 1999 года в Москве на стадионе "Лужники" в рамках отбора к Евро-2000.
- Это был решающий поединок группового этапа, где обе команды боролись за выход на турнир. Из-за рисков безопасности сборную Украины даже разместили в здании посольства.
Россия открыла счет (Валерий Карпин), но Украина сравняла благодаря голу Андрея Шевченко после ошибки вратаря Александра Филимонова – один из самых известных моментов украинского футбола. Украина заняла второе место в группе и вышла в стыковые матчи.
В плей-офф в ноябре 1999 года украинцы уступили Словении (3:2 по сумме двух матчей) и не квалифицировались на Евро-2000, который впоследствии выиграла Франция.