"Мою руку и она не отмывается": Сабо рассказал о рукопожатии с Путиным после матча в России

В 1999 году сборная Украины по футболу сыграла матч против национальной команды России. Впоследствии украинский тренер Йожеф Сабо вспоминал, что после игры в Москве он имел личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Сабо отметил, что после игры между национальными сборными, которая закончилась со счетом 1:1, Путин посетил раздевалку украинской команды и поздравил ее тренеров. Об этом он сказал в интервью проекту "Футбольный диван".

Что сказал Сабо о встрече с Путиным?

По словам Сабо, после игры в раздевалку зашел Путин, и они пожали руки.

Я знаю Путина, я с ним здоровался. И с тех пор я мою руку, и она не отмывается. Тогда, когда мы сыграли 1:1, в раздевалку зашел Путин, я с ним поздоровался. С тех пор я мою руку, сукин он сын. Он тогда поблагодарил, думал, что Россия пройдет,

– вспоминает экстренер.

Он также добавил, что тогда Путин, по его мнению, выражал благодарность и верил в дальнейшие успехи российской команды.

Как проходили матчи отбора на Евро – 2000?