Сабо зазначив, що після гри між національними збірними, яка закінчилася з рахунком 1:1, Путін відвідав роздягальню української команди і привітав її тренерів. Про це він сказав в інтерв'ю проєкту "Футбольний диван".
Що сказав Сабо про зустріч з Путіним?
За словами Сабо, після гри до роздягальні зайшов Путін, і вони потиснули руки.
Я знаю Путіна, я з ним вітався. І з того часу я мию руку, і вона не відмивається. Тоді, коли ми зіграли 1:1, до роздягальні зайшов Путін, я з ним привітався. З того часу я мию руку, сучий він син. Він тоді подякував, думав, що Росія пройде,
– згадує екстренер.
Він також додав, що тоді Путін, на його думку, висловлював подяку і вірив у подальші успіхи російської команди.
Як проходили матчі відбору на Євро – 2000?
За даними Вікіпедії, матч між збірними України та Росії відбувся 9 жовтня 1999 року в Москві на стадіоні "Лужники" в рамках відбору до Євро-2000.
Це був вирішальний поєдинок групового етапу, де обидві команди боролися за вихід на турнір. Через ризики безпеки збірну України навіть розмістили в будівлі посольства.
Росія відкрила рахунок (Валерій Карпін), але Україна зрівняла завдяки голу Андрія Шевченка після помилки воротаря Олександра Філімонова – один із найвідоміших моментів українського футболу. Україна посіла друге місце в групі та вийшла до стикових матчів.
У плей-оф у листопаді 1999 року українці поступилися Словенії (3:2 за сумою двох матчів) і не кваліфікувалися на Євро-2000, який згодом виграла Франція.