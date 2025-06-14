"Ему нужно сказать спасибо": легенда Динамо встал на защиту Реброва после шквала критики

Сергей Ребров уже два года возглавляет сборную Украины. За это время команда не продемонстрировала прогресса, из-за чего тренера нещадно критикуют болельщики и эксперты.

Однако с такой оценкой работы наставника "сине-желтых" не соглашается Йожеф Сабо. Легенда киевского Динамо стал на защиту своего бывшего подопечного, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

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Сабо не считает Реброва главной проблемой

Бывший наставник сборной Украины отреагировал на разговоры в прессе, что стоит уже сейчас сменить Сергея Реброва. В частности, называлось имя его возможного преемника – Унаи Мельгоса, который сейчас возглавляет "молодежку".

Он не считает целесообразным увольнять действующего наставника "сине-желтых". По мнению опытного специалиста, проблема сборной заключается не в Реброве.

Надоели эти журналистские разговоры. Реброву вообще нужно сказать спасибо за то, что приехал в Украину и работает с нашей сборной. Он мог бы себе спокойно тренировать за границей. Проблема сборной не в тренере, а в том, что сегодня у нас нет футболистов,

– заявил Сабо.

Отметим, что во главе сборной Украины Сергей Ребров провел 27 матчей. После поединка с Новой Зеландией он вышел на пятое место в истории среди тренеров "сине-желтых" по количеству побед, приблизившись как раз к Йожефу Сабо, который располагается на четвертой строчке рейтинга.

Справка. Следующий поединок сборная Украины по футболу проведет против Франции в отборе на ЧМ-2026. Он состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что накануне закончился товарищеский турнир Canadian Shield в Торонто. "Сине-желтые" заняли в нем второе место, а чемпионом стала Канада.