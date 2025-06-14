Лидер сборной Украины не против перебраться в Италию. Один из грандов Серии А намерен подписать игрока "канониров", сообщает 24 канал со ссылкой на Football Italia.

Читайте также Команда Зинченко не будет бойкотировать турниры с российскими спонсорами

Где продолжит карьеру Зинченко

Александр Зинченко смирился с тем, что потерял доверие Микеля Артеты, а за ним и место в основе Арсенала. Украинский футболист не против перебраться в Милан, который ранее проявлял интерес к нему.

Итальянский гранд считает Зинченко идеальной замену Тео Эрнандесу. Однако, трансфер может состояться при условии, если французский фулбек покинет команду.

Соглашение Эрнандеса с Миланом завершается в следующем году. Поэтому "россонери" хотят продать защитника, чтобы не потерять его бесплатно.

Сам Тео отказался от трансфера в саудовский Аль-Хиляль. На футболиста также претендует мадридский Атлетико, но "россонери" отклонили предложение в размере 18 миллионов евро от "матрасников".

К слову. Александр Зинченко в сезоне 2024/2025 сыграл за Арсенал в 23 матчах во всех турнирах. За это время украинский футболист забил один гол и отдал один ассист.

Ранее стало известно, что на Александра Зинченко претендуют другие три клуба, в одном из них играет российский футболист.