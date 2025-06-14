Лідер збірної України не проти перебратись в Італію. Один з грандів Серії А має наміри підписати гравця "канонірів", повідомляє 24 канал із посиланням на Football Italia.

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Де продовжить кар'єру Зінченко

Олександр Зінченко змирився з тим, що втратив довіру Мікеля Артети, а за ним й місце в основі Арсенала. Український футболіст не проти перебратись у Мілан, який раніше проявляв інтерес до нього.

Італійський гранд вважає Зінченка ідеальною заміну Тео Ернандесу. Однак, трансфер може відбутись за умови, якщо французький фулбек покине команду.

Угода Ернандеса з Міланом завершується у наступному році. Тому "росонері" хочуть продати захисника, аби не втратити його безкоштовно.

Сам Тео відмовився від трансферу у саудівський Аль-Хіляль. На футболіста також претендує мадридський Атлетіко, але "росонері" відхилили пропозицію у розмірі 18 мільйонів євро від "матрацників".

До слова. Олександр Зінченко у сезоні 2024/2025 зіграв за Арсенал у 23 матчах в усіх турнірах. За цей час український футболіст забив один гол та віддав один асист.

Раніше стало відомо, що на Олександра Зінченка претендують інші три клуби, в одному з них грає російський футболіст.